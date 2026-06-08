Gran convocatoria en el Segundo Encuentro de Mini Vóley organizado por el Club Atlético María Juana

El estadio Edgar Rivolta del Club Atlético María Juana fue escenario este domingo de una verdadera fiesta del deporte con la realización del 34° Encuentro Regional de Minivóley 2026, que reunió a más de 280 niños y niñas de distintas localidades de la región.

La jornada estuvo marcada por la alegría, la amistad y el espíritu deportivo que caracteriza a este tipo de encuentros, donde los más pequeños tienen la oportunidad de compartir experiencias, aprender y disfrutar del vóley en un ambiente de integración y compañerismo.

Participaron delegaciones de Club Atlético Sastre, Club Atlético San Jorge, Americano Mutual y Social, Juventud Unida Rosquín Club, Club Atlético Trebolense, Club Atlético El Expreso, Club Atlético Belgrano, Club Atlético Bouquet y el anfitrión, Club Atlético María Juana, que recibió a los visitantes y organizó una impecable jornada deportiva.

Durante toda la actividad se disputaron numerosos partidos en diferentes canchas montadas dentro del estadio, permitiendo que cada participante pudiera disfrutar de una intensa jornada de juego y recreación. Además del aspecto competitivo, el encuentro tuvo como principal objetivo fomentar valores como el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo y la amistad entre los jóvenes deportistas.

Desde la subcomisión y el cuerpo de profesores de vóley del Club Atlético María Juana destacaron el acompañamiento de las familias, dirigentes, colaboradores y clubes participantes, quienes hicieron posible una nueva edición de este tradicional encuentro regional.

Con una gran convocatoria y un clima de entusiasmo permanente, el 34° Encuentro Regional de Minivóley volvió a demostrar el crecimiento de la disciplina en la región y dejó como saldo una jornada inolvidable para los más de 280 voleibolistas que llegaron a María Juana para compartir una verdadera fiesta del deporte.