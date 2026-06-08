El SAMCo María Juana invita a participar del Taller de Mujeres “Vitalidad y Bienestar”

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con la licenciada en Nutrición Lorena Mariotta, quien brindó detalles sobre el Taller para Mujeres 2026 denominado “Vitalidad y Bienestar”, una propuesta impulsada por el SAMCo María Juana con el objetivo de promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de las participantes.

La actividad se desarrollará este lunes 8 de junio a las 14:00 horas en las instalaciones del SAMCo y estará a cargo de la propia profesional, quien abordará distintas temáticas vinculadas a la alimentación saludable, el bienestar integral y el cuidado de la salud femenina.

Durante la entrevista, Mariotta destacó la importancia de generar espacios de encuentro donde las mujeres puedan compartir experiencias, adquirir conocimientos y acceder a herramientas prácticas para incorporar hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida. Además, remarcó que el taller estará orientado a promover el bienestar físico, emocional y nutricional de manera integral.

Desde el SAMCo María Juana invitan a todas las mujeres de la comunidad a participar de esta propuesta gratuita, pensada como un espacio de aprendizaje, reflexión y acompañamiento para fortalecer la salud y el bienestar en todas las etapas de la vida.