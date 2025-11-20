“María Juana me devolvió las ganas de volver a dirigir”: la emoción de Norberto Rosso en Show Deportivo

En una entrevista con Show Deportivo, Norberto Rosso sorprendió con una frase que lo dice todo: “María Juana me devolvió las ganas de volver a dirigir”.

El entrenador, hoy al frente del fútbol de salón del Club Atlético María Juana, expresó que encontró un grupo comprometido y una institución que hace sus primeros pasos en las disciplina.

Rosso destacó la energía del plantel, el apoyo de la dirigencia y el cariño de la comunidad. Un regreso que no es solo profesional, sino profundamente emocional.

Escuchalo junto a Natalia Poratti y Oscar Rossetto.