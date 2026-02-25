María Juana presentó su propuesta de talleres y elencos culturales para 2026

Cierre actividades Talleres comunales 2025.

El Área de Cultura de la Comuna de María Juana dio a conocer la programación de talleres y elencos que se desarrollarán durante este 2026, consolidando un amplio abanico de propuestas artísticas, recreativas y formativas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Elencos estables

Dentro de los espacios en actividad se destacan los elencos culturales:

  • Ballet “Raíces de mi Tierra” (folclore infantil y juvenil), a cargo de la Prof. Valeria Rodríguez y el Prof. Jerónimo Hernandez.
  • Ballet “Raíces de mi Tierra” (folclore adultos), coordinado por la Prof. Romina Rodríguez Kern.
  • Ensamble “Nelson Pautasso” (instrumentos musicales), con los profesores Pablo Mondino, Daniela Gandolfo y Diego Araya.
  • Coro de Adultos “Prof. Luis Anselmi”, dirigido por el Prof. Darío Lell.

Estos espacios continúan fortaleciendo la identidad cultural local y promoviendo la participación comunitaria a través de la música y la danza.

Talleres para todas las edades

La grilla 2026 también incluye una variada oferta de talleres:

  • Gimnasia Artística, con las profesoras Yanina Eggel y Gisela Grandolio.
  • Dibujo y Pintura (infantil y juvenil), a cargo de la Prof. Anabela Llanos.
  • Taller de Laura (pintura decorativa y reciclado), coordinado por Laura Bossi.
  • Arte-sana; Técnicas decorativas, con Maricel Caudana.
  • Mosaiquismo, a cargo de Noelia Cabral.
  • Costura, coordinado por la Prof. Andrea Marangon.
  • Yoga, con la Prof. Gladis Gieco y la Prof. Jesica Walpen.
  • Bienestar Infinito, Respira Calma, a cargo de la Prof. Sabina Balmetti.
  • Ritmos Adultos, con la Prof. Vanina Francone.

Desde la Comuna destacaron que el objetivo de estas propuestas es generar espacios de encuentro, aprendizaje y expresión artística, promoviendo la inclusión y el desarrollo cultural en toda la comunidad.

De esta manera, María Juana reafirma su compromiso con la cultura local, apostando a un 2026 con más participación y oportunidades para todos.

