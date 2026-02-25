María Juana presentó su propuesta de talleres y elencos culturales para 2026

Cierre actividades Talleres comunales 2025.

El Área de Cultura de la Comuna de María Juana dio a conocer la programación de talleres y elencos que se desarrollarán durante este 2026, consolidando un amplio abanico de propuestas artísticas, recreativas y formativas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Elencos estables

Dentro de los espacios en actividad se destacan los elencos culturales:

Ballet “Raíces de mi Tierra” (folclore infantil y juvenil), a cargo de la Prof. Valeria Rodríguez y el Prof. Jerónimo Hernandez.

(folclore infantil y juvenil), a cargo de la Prof. Valeria Rodríguez y el Prof. Jerónimo Hernandez. Ballet “Raíces de mi Tierra” (folclore adultos), coordinado por la Prof. Romina Rodríguez Kern.

(folclore adultos), coordinado por la Prof. Romina Rodríguez Kern. Ensamble “Nelson Pautasso” (instrumentos musicales), con los profesores Pablo Mondino, Daniela Gandolfo y Diego Araya.

(instrumentos musicales), con los profesores Pablo Mondino, Daniela Gandolfo y Diego Araya. Coro de Adultos “Prof. Luis Anselmi”, dirigido por el Prof. Darío Lell.

Estos espacios continúan fortaleciendo la identidad cultural local y promoviendo la participación comunitaria a través de la música y la danza.

Talleres para todas las edades

La grilla 2026 también incluye una variada oferta de talleres:

Gimnasia Artística, con las profesoras Yanina Eggel y Gisela Grandolio.

Dibujo y Pintura (infantil y juvenil), a cargo de la Prof. Anabela Llanos.

Taller de Laura (pintura decorativa y reciclado), coordinado por Laura Bossi.

Arte-sana; Técnicas decorativas, con Maricel Caudana.

Mosaiquismo, a cargo de Noelia Cabral.

Costura, coordinado por la Prof. Andrea Marangon.

Yoga, con la Prof. Gladis Gieco y la Prof. Jesica Walpen.

Bienestar Infinito, Respira Calma, a cargo de la Prof. Sabina Balmetti.

Ritmos Adultos, con la Prof. Vanina Francone.

Desde la Comuna destacaron que el objetivo de estas propuestas es generar espacios de encuentro, aprendizaje y expresión artística, promoviendo la inclusión y el desarrollo cultural en toda la comunidad.

De esta manera, María Juana reafirma su compromiso con la cultura local, apostando a un 2026 con más participación y oportunidades para todos.