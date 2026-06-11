María Juana realizará un mural comunitario para promover el buen trato hacia las personas mayores

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En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el No Maltrato en la Vejez, el Grupo de la Tercera Edad “Nuevo Amanecer”, dependiente de la Comuna de María Juana, invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial destinada a reflexionar y promover el respeto hacia las personas mayores.

La actividad consistirá en la realización de un mural comunitario sobre el Buen Trato, una propuesta que busca visibilizar valores fundamentales como la dignidad, la escucha, el respeto, la inclusión y el acompañamiento de los adultos mayores en la vida cotidiana.

La iniciativa se desarrollará el próximo miércoles 17 de junio desde las 14:30 horas en el patio de la Casa del Bicentenario, donde vecinos de todas las edades podrán sumarse a esta construcción colectiva que pretende dejar un mensaje permanente para toda la comunidad.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de encuentro que permitan reflexionar sobre el rol de las personas mayores en la sociedad y fortalecer los vínculos intergeneracionales, promoviendo una cultura basada en el respeto y el reconocimiento de sus derechos.

Además, se invita a quienes participen a compartir la tarde llevando su equipo de mate, en una jornada que combinará arte, reflexión y convivencia comunitaria para reafirmar el compromiso de María Juana con el buen trato y la valoración de sus adultos mayores.

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