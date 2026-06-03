María Juana recibirá la muestra itinerante “Memoria y Deporte”

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Romina Rodríguez Kern, responsable del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre la llegada de la muestra itinerante “Memoria y Deporte”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la historia reciente de nuestro país a través de una mirada social y deportiva.

La exposición podrá visitarse en la Casa del Bicentenario durante el jueves 4 de junio, de 9 a 13 horas, y el viernes 5 de junio en dos turnos: de 9 a 13 y de 15 a 20 horas. La iniciativa reúne fotografías, testimonios y relatos que ponen en valor las trayectorias de deportistas, instituciones y protagonistas vinculados al deporte argentino, al tiempo que recupera aspectos de la memoria colectiva.

Durante la entrevista, Rodríguez Kern destacó la importancia de acercar este tipo de propuestas culturales a la comunidad, generando espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje para vecinos, estudiantes, deportistas y público en general.

La muestra busca visibilizar el rol social del deporte a lo largo de la historia, promoviendo el análisis de diferentes contextos históricos y el impacto que tuvieron en la vida de numerosas personas vinculadas a distintas disciplinas deportivas.

Desde la Comuna de María Juana invitan a toda la comunidad a recorrer esta interesante exposición, que combina cultura, historia, memoria y deporte en una propuesta abierta y gratuita para todas las edades.