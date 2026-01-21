María Juana refuerza su gestión para impulsar el desarrollo local

Locales

Días atrás, la presidente comunal de María Juana, Zulma Maciel, se reunió en Casa Gris con el secretario de Municipios y Comunas de la Provincia, Horacio Ciancio, en el marco de una agenda enfocada en el fortalecimiento de la gestión local.

Durante el encuentro, se trataron diversos temas vinculados a la administración comunal, con especial atención en la incorporación de maquinarias, mejoras en infraestructura, desarrollo comunitario y el fortalecimiento de los servicios locales. También se avanzó en la evaluación de programas provinciales y herramientas de financiamiento, con el objetivo de optimizar la capacidad operativa de la Comuna y acompañar el crecimiento sostenido de María Juana.

La presidente comunal destacó la relevancia del trabajo articulado con el Gobierno Provincial, subrayando que la planificación, la gestión constante y el acompañamiento institucional son fundamentales para convertir los proyectos en acciones concretas.

Desde la Comuna de María Juana se reafirma el compromiso con la gestión, el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la comunidad, priorizando la infraestructura y el bienestar de los vecinos.

