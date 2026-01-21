María Juana refuerza su gestión para impulsar el desarrollo local

Días atrás, la presidente comunal de María Juana, Zulma Maciel, se reunió en Casa Gris con el secretario de Municipios y Comunas de la Provincia, Horacio Ciancio, en el marco de una agenda enfocada en el fortalecimiento de la gestión local.

Durante el encuentro, se trataron diversos temas vinculados a la administración comunal, con especial atención en la incorporación de maquinarias, mejoras en infraestructura, desarrollo comunitario y el fortalecimiento de los servicios locales. También se avanzó en la evaluación de programas provinciales y herramientas de financiamiento, con el objetivo de optimizar la capacidad operativa de la Comuna y acompañar el crecimiento sostenido de María Juana.

La presidente comunal destacó la relevancia del trabajo articulado con el Gobierno Provincial, subrayando que la planificación, la gestión constante y el acompañamiento institucional son fundamentales para convertir los proyectos en acciones concretas.

Desde la Comuna de María Juana se reafirma el compromiso con la gestión, el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la comunidad, priorizando la infraestructura y el bienestar de los vecinos.