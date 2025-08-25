María Juana se destacó en la 6° fecha de la Liga Oeste Pádel Tour en Chacras Pádel

Este fin de semana se disputó en Chacras Pádel la 6° fecha de la Liga Oeste Pádel Tour, que reunió a jugadores de toda la región en un gran torneo lleno de emociones y alto nivel de competencia.

En la categoría 8va caballeros, con la participación de 32 parejas, los grandes campeones fueron Jesús Perusia y José Ignacio Dalmasso, representantes de María Juana, quienes se consagraron tras una final apasionante frente a Blas Nardone y Alejo Ibarra, de San Jorge.

Por su parte, en la categoría 6ta damas, que contó con 8 parejas en competencia, también hubo alegría para los locales: María Sol Cornalis y Betiana Beltramo, de María Juana, se quedaron con el título luego de imponerse en la final a las sanjorgenses Micaela Fornero y Brenda Grosso.

Con gran marco de público y un excelente nivel deportivo, la Liga Oeste Pádel Tour sigue consolidándose como uno de los torneos regionales más importantes, en el que María Juana volvió a brillar con sus representantes.