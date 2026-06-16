María Juana se prepara para celebrar el Día de la Bandera con el acto de Promesa de Lealtad

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Romina Rodríguez Kern, integrante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre el acto oficial por el Día de la Bandera que se llevará a cabo el próximo 20 de junio.

La ceremonia tendrá lugar desde las 14:30 horas en el Anfiteatro de Plaza San Martín y contará con uno de los momentos más emotivos del calendario patrio: la Promesa de Lealtad a la Bandera por parte de los alumnos de cuarto grado de las instituciones educativas de la localidad.

Durante la entrevista, Rodríguez Kern destacó el trabajo organizativo que se viene desarrollando para la realización del acto, que reunirá a estudiantes, docentes, familias, autoridades y vecinos en una jornada cargada de simbolismo y sentimiento patriótico. Además, remarcó la importancia de mantener vivas las tradiciones y generar espacios donde las nuevas generaciones puedan fortalecer el compromiso con los valores que representa la enseña nacional.

Como parte de la programación, participará la Banda Sinfónica Comunal “Gabriel Turletti” de Cañada Rosquín, que acompañará el desarrollo de la ceremonia con su repertorio musical, aportando un marco especial a uno de los actos más significativos del año.

Desde la Comuna de María Juana invitan a toda la comunidad a sumarse a esta celebración patria para acompañar a los niños y niñas que realizarán su promesa de lealtad a la Bandera Argentina, en un encuentro que buscará reafirmar el sentido de pertenencia, el respeto por los símbolos nacionales y el orgullo de ser argentinos.