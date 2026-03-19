María Juana se prepara para la maratón “Corriendo por la Memoria”

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La Comuna de María Juana lanzó la primera edición de la maratón “Corriendo por la Memoria”, que se llevará a cabo el próximo 24 de marzo, en el marco de una jornada que invita a la reflexión y a la participación comunitaria a través del deporte.

La competencia contará con dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, y las inscripciones ya se encuentran abiertas. El costo es de $35.000 e incluye dorsal con chip, hidratación, snack saludable, fruta y medalla finisher para todos los participantes que completen el recorrido.

Desde la organización destacaron que el evento será cronometrado por la empresa Tiempo Exacto y contará con el acompañamiento de firmas locales que se suman a esta propuesta deportiva y conmemorativa.

Además, invitan a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que combina actividad física, memoria y encuentro, recordando una fecha tan significativa para la historia argentina. Las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen ser parte de esta experiencia.

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