María Juana se prepara para una nueva jornada de la Fiesta del Pueblo

En la mañana de Radio María Juana charlamos con Romina Rodríguez Kern, integrante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien adelantó las actividades previstas para el próximo viernes 21 de agosto, en el marco de la continuidad de las Fiestas Patronales “María Juana Vibra 2026”.

La jornada comenzará a las 10 horas con la celebración de la misa y posterior procesión, una de las actividades centrales de las Fiestas Patronales.

Luego, la propuesta se trasladará a la Plaza Pública San Martín, donde habrá diferentes actividades para disfrutar en comunidad. La música estará presente con la participación del DJ Lucas Araya, mientras que también se realizará el tradicional Bici Paseo, con salida desde la plaza hacia Estación María Juana.

Además, los vecinos podrán participar de una clase de zumba a cargo de Milena Bletramo, Vanina Francone y Sandra Bonetto, sumando movimiento y diversión a la jornada.

La propuesta también contará con una presentación de samba brasilera, para darle ritmo y color a una jornada pensada para compartir en familia y con amigos.

Desde la Comuna de María Juana invitan a artesanos, emprendedores y gastronómicos de la localidad a ser parte de esta continuidad de las Fiestas Patronales y a seguir siendo protagonistas de la Fiesta del Pueblo, compartiendo una jornada de encuentro, cultura y comunidad.

📅 Viernes 21 de agosto

📍 Plaza Pública San Martín y Estación María Juana

📞 Para consultas y participación: 3406 427835 – Área de Cultura.