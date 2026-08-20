El Punto Verde Móvil llegó a María Juana para promover el reciclaje

En la mañana de este miércoles, el Punto Verde Móvil se instaló en la Plaza Pública San Martín de María Juana, en el marco de una jornada de captación de RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y otros materiales reciclables.

Durante la jornada, en Radio María Juana charlamos con Alan Tramagnoni, quien estuvo a cargo del Punto Verde Móvil y explicó la importancia de generar conciencia sobre la separación y el reciclaje de residuos.

La iniciativa permitió a los vecinos acercar RAEEs, papel, cartón, vidrio, plásticos, latas y otros materiales reciclables, contribuyendo de esta manera a una correcta gestión de los residuos y al cuidado del ambiente.

La actividad fue impulsada por la Comuna de María Juana, junto a Girsu, con el objetivo de seguir promoviendo hábitos sustentables y una comunidad más comprometida con el cuidado del medio ambiente.

♻️ Reciclar es un acto simple, pero poderoso. Entre todos seguimos construyendo una María Juana más limpia y sustentable.