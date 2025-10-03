María Juana se prepara para vivir el Torneo Abierto “Víctor Piovesan”

Atlético

Será la séptima edición que llevará a delante el Club Atlético María Juana con la participación de 25 equipos que llegarán desde distintos puntos de la región, la provincia y provincias vecinas. durante los día sábado y domingo.

El certamen que congregará a la categoría sub 12 contará con 5 zonas. El equipo local A integrará la zona A junto a Juventud Unida de Cañada Rosquín B, Almafuerte de Las Rosas, Unión B y Aportivo Libertad. Por su parte, el “auriazul” B formará parte de la xona B con Trebolense B, El Expreso del El Trébol, Paracao y Juventud Unida de Cañada Rosquín B.

En show Deportivo dialogamos con la entrenadora Etelvina Aquino quien nos contó el trabajp organizativo y de que manera se desarrollará la competencia, además, de la actualidad de la disciplina.

Te puede interesar

  • MARÍA JUANA SE PREPARA

    Anabelia Frandino dio a conocer cada una de las actividades que se desarrollarán con motivo de la Canonización de la Madre Francisca Rubbato que será…

  • VIVIENDAS PARA MARÍA JUANA

    La presidente comunal, doctora Sandra Gaido contó como se está terminando los trámites para que en un corto período de tiempo (junio aproximadamente) se puedan…

  • MARIA JUANA SE DESTACA

    Se disputó una nueva fecha del Rally de Regularidad Santafesino donde una gran cantidad de pilotos de María Juana volvieron a decir presente en Gessler.…

  • Atlético María Juana se prepara para ser protagonista

    Ya confirmado Matías Fontanesi como entrenador principal, el básquet mayores comenzó con la puesta a punto en la parte física y táctica para afrontar una…

  • 10 MILLONES PARA MARIA JUANA

    En la mañana de Comunicándonos, Mónica Barceló dialogó con Pablo Prasuch, quien presentó junto a la Agrotécnica de María Juana una propuesta al I.N.E.T. (Instituto Nacional…