María Juana se prepara para vivir el Torneo Abierto “Víctor Piovesan”

Será la séptima edición que llevará a delante el Club Atlético María Juana con la participación de 25 equipos que llegarán desde distintos puntos de la región, la provincia y provincias vecinas. durante los día sábado y domingo.

El certamen que congregará a la categoría sub 12 contará con 5 zonas. El equipo local A integrará la zona A junto a Juventud Unida de Cañada Rosquín B, Almafuerte de Las Rosas, Unión B y Aportivo Libertad. Por su parte, el “auriazul” B formará parte de la xona B con Trebolense B, El Expreso del El Trébol, Paracao y Juventud Unida de Cañada Rosquín B.

En show Deportivo dialogamos con la entrenadora Etelvina Aquino quien nos contó el trabajp organizativo y de que manera se desarrollará la competencia, además, de la actualidad de la disciplina.