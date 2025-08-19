María Juana se prepara para vivir la 6° fecha del Turismo del Centro Santafesino

Este próximo fin de semana, el Autódromo Atilio Serre de María Juana será sede de la 6° fecha del Campeonato 2025 del Turismo del Centro Santafesino, convocando a pilotos y fanáticos del automovilismo de toda la región.

Foto: Luciano Criado Foto: Luciano Criado

Las competencias contarán con la participación de las categorías Fórmula 4, Buggy, Karting Escuela, Livianos y Pesados, además de los invitados de Fiat 600 TCS, que prometen brindar un gran espectáculo en pista.

El sábado se desarrollarán las pruebas libres, mientras que el domingo se cumplirá con el cronograma oficial de carreras, ofreciendo una jornada a puro rugir de motores. Para mayor comodidad del público, habrá servicio de buffet durante todo el fin de semana.

Sin dudas, una nueva cita fierrera que convierte a María Juana en epicentro del deporte motor regional.