María Juana se prepara para vivir “Raíces 2025”, un gran Encuentro de Danzas en la Sociedad Italiana

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Jerónimo Hernández y Valeria Rodríguez, profesores del Ballet Raíces de Mi Tierra de la Comuna de María Juana, quienes compartieron detalles de lo que será una jornada única para la danza y la cultura.

El próximo sábado 23 de agosto a las 20 hs, la Sociedad Italiana de María Juana será sede de “Raíces 2025”, un Encuentro de Danzas que reunirá a 16 ballets de todo el país, con la participación de grupos locales y de diferentes provincias. Será una verdadera fiesta donde el folklore, la música y la tradición estarán en el centro de la escena.

Con entrada libre y gratuita, el evento promete convocar a toda la comunidad y a visitantes de la región, reafirmando el valor del arte y la danza como puentes de identidad y encuentro.