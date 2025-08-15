María Juana se prepara para vivir un fin de semana a pura celebración en las Fiestas Patronales

En la mañana del programa Comunicándonos, Romina Rodríguez Kern, integrante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, brindó detalles sobre la organización de las Fiestas Patronales que se llevarán a cabo este fin de semana.

Romina adelantó que el evento contará con una gran cantidad de artesanos, un variado patio de comidas, y juegos para los más pequeños, pensados para que toda la familia pueda disfrutar. Además, destacó el gran trabajo realizado por los empleados comunales, colaboradores y todo el equipo del Área de Cultura, quienes pusieron dedicación y esfuerzo para que esta edición sea un verdadero éxito.

Con propuestas para todas las edades y un clima festivo que reunirá a vecinos y visitantes, María Juana se alista para celebrar sus patronales con alegría, tradición y comunidad.

