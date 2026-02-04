María Juana se prepara para vivir un Torneo Nocturno de Tenis

Atlético

María Juana será escenario de un atractivo Torneo Nocturno de Tenis, que se disputará desde el viernes 13 hasta el domingo 15, con partidos programados a partir de las 18:00 horas, aprovechando el clima y el encanto del tenis bajo las luces.

El certamen contará con las categorías Caballeros C y Damas C y D, convocando a jugadores y jugadoras de la región que buscarán competir y disfrutar de un fin de semana deportivo a puro tenis. La propuesta promete buen nivel de juego, camaradería y un ambiente ideal para el público que se acerque a acompañar.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse comunicándose al 3406 641644 (María). El costo de inscripción es de $20.000 por persona. Una nueva oportunidad para que el tenis local vuelva a decir presente y María Juana disfrute de otro evento deportivo destacado.

