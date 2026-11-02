Roberto Aguilera y Alfredo Castelli fusionan música, creatividad e inteligencia artificial

Los músicos y productores pasaron por los estudios de Radio María Juana para compartir el trabajo que vienen desarrollando en conjunto, combinando la creación musical con herramientas de inteligencia artificial y el proyecto de producción artística Palo Santo, dirigido por Alfredo “Fredy” Castelli.

Durante la charla, Roberto Aguilera y Alfredo Castelli contaron cómo trabajan en la composición, producción y desarrollo de nuevas propuestas sonoras, explorando las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial como herramienta dentro del proceso creativo.

Palo Santo (Industria Musical) es un proyecto y sello de producción artística e industrias creativas liderado por Fredy Castelli, que apuesta por la música de autor independiente y la generación de contenidos originales. Su trabajo abarca tanto la producción técnica y ejecutiva como el desarrollo conceptual y sonoro de cada lanzamiento.

La propuesta se caracteriza por la exploración de distintos géneros y estilos musicales. Desde fusiones de cuarteto pop hasta sonidos vinculados con la neopsicodelia, el space rock y los arreglos electrónicos, el proyecto busca experimentar con nuevas texturas y posibilidades de expresión.

Entre sus producciones se encuentran canciones como “Aprendiendo a dejarte” y “Estrella”, trabajos que reflejan esa búsqueda artística y la diversidad de recursos utilizados.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es incorporar nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, al universo de la producción musical. Estas herramientas permiten explorar sonidos, desarrollar ideas y ampliar las posibilidades de composición, sin dejar de lado la creatividad y la participación de músicos y artistas.

Además, Palo Santo busca impulsar la producción musical desde el interior del país, generando canciones con letras y músicas originales, sumando voces y talentos a diferentes producciones discográficas y promoviendo su difusión.

La visita de Aguilera y Castelli a Radio María Juana permitió conocer más sobre esta experiencia, que combina música, tecnología e innovación, y que demuestra cómo las nuevas herramientas digitales también abren caminos para la creación artística desde el interior de Santa Fe.