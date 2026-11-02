Talleres y su compromiso con la comunidad: donaciones para la Copa de Leche y mejoras en el SUM de la Escuela Fiscal 398

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Melisa Poli, vicepresidenta del Club Atlético Talleres de María Juana, quien repasó la actualidad de la institución y destacó distintas acciones solidarias y de trabajo conjunto que se llevaron adelante en las últimas semanas.

Uno de los temas abordados fue el gesto solidario de los alumnos de la EESOPI N.º 8143 “José Manuel Estrada”, en el marco del EJE 2026 (Encuentro de Jóvenes Emprendedores). La comunidad educativa recibió donaciones que posteriormente fueron destinadas a la Copa de Leche del club, una iniciativa que busca acompañar a niños y niñas y ofrecerles un espacio de encuentro y contención.

Desde Talleres agradecieron especialmente a los estudiantes, directivos y docentes por este aporte, destacando el valor de la solidaridad y el compromiso de los jóvenes con las instituciones de la localidad.

Por otra parte, Poli también hizo referencia a los trabajos realizados en el SUM de la Escuela Fiscal N.º 398 “Domingo Faustino Sarmiento”. Allí, jugadores y jugadoras de vóley y la Subcomisión de Patín de Talleres, junto con integrantes de la cooperadora escolar, llevaron adelante tareas de pintura del piso y demarcación de las líneas del espacio.

La institución deportiva realiza cada año un aporte de pintura para el mantenimiento del lugar, donde se desarrollan las actividades de vóley y patín.

Estas iniciativas reflejan el vínculo de trabajo y colaboración que Talleres mantiene con otras instituciones de María Juana, con acciones que trascienden lo deportivo y buscan contribuir al bienestar de la comunidad.