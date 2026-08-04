María Juana será sede de un gran Encuentro de Newcom para mayores de 60 años

El Club Atlético María Juana se prepara para recibir una nueva jornada de deporte, integración y compañerismo con la realización del Encuentro de Newcom NewStars María Juana, que tendrá lugar el próximo sábado 8 de agosto, desde las 9:00 horas.

El evento estará destinado a equipos de la categoría +60 Mixto Desarrollo, convocando a jugadores y jugadoras de la región para compartir una jornada donde el espíritu deportivo y la amistad serán los principales protagonistas.

La inscripción tendrá un costo de $50.000 por equipo, mientras que los organizadores informaron que habrá servicio de cantina durante toda la jornada para acompañar a participantes y público.

Quienes deseen obtener más información o realizar la inscripción pueden comunicarse al 3406-405368.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse al Club Atlético María Juana para disfrutar de una propuesta que continúa promoviendo la actividad física, la recreación y el encuentro entre adultos mayores a través del newcom, una disciplina que sigue creciendo en toda la región.