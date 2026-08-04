María Juana acelera el corazón: el Turismo del Centro Santafesino llega al Autódromo Atilio Serre en el Mes de las Patronales

La pasión por el automovilismo volverá a sentirse con fuerza en María Juana durante el Mes de las Fiestas Patronales 2026. El sábado 8 y domingo 9 de agosto, el Autódromo Atilio Serre será escenario de una nueva fecha del Turismo del Centro Santafesino, un espectáculo que reunirá a pilotos, equipos y fanáticos de distintos puntos de la región.

Foto: Luciano Criado TCS Foto: Luciano Criado TCS

Como es habitual, el circuito ofrecerá dos jornadas cargadas de velocidad, competencia y entretenimiento para toda la familia, con la participación de las principales categorías que integran el campeonato.

Entre los grandes atractivos del fin de semana estarán los siempre convocantes Buggy Renault, la Fórmula Renault Santafesina y cinco categorías de karting, que prometen carreras vibrantes en cada salida a pista.

Además, esta fecha contará con un condimento especial: la participación de pilotos invitados en la categoría Karting Pesados, una propuesta que suma expectativa y emoción a un fin de semana que promete grandes espectáculos sobre el asfalto.

La competencia forma parte de la agenda de actividades del Mes de las Patronales y volverá a convertir al Autódromo Atilio Serre en uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de los fierros.

Con velocidad, adrenalina y un gran ambiente familiar, María Juana se prepara para recibir una nueva fiesta del deporte motor, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana inolvidable.