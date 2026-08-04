Un homenaje que emocionó a todos: Malvinas, memoria y un puñado de tierra que llegó desde las islas

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Sergio Witz, uno de los organizadores de “Un Día de Colección”, quien realizó un balance de la emotiva jornada vivida durante la inauguración del Museo Itinerante de Malvinas “Raúl Ricardo Romero”, una de las actividades que dio inicio a las Fiestas Patronales 2026.

La propuesta reunió a vecinos y visitantes en la Sociedad Italiana, donde se desarrolló una charla abierta con la participación de Veteranos de Guerra de Malvinas de San Francisco, quienes compartieron sus experiencias y reflexiones en un espacio dedicado a mantener viva la memoria de quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el homenaje a Jorge Loza, excombatiente de Malvinas y tripulante del ARA General Belgrano. Durante el acto, familiares del excombatiente recibieron un presente en su memoria, en reconocimiento a su historia y compromiso con la patria.

También fueron distinguidos los Veteranos de Guerra presentes en la charla, mientras que Francisco Giménez, vecino de María Juana que estuvo bajo bandera durante el conflicto del Canal de Beagle, recibió un reconocimiento especial por su servicio.

La emoción continuó con un gesto cargado de simbolismo. Sergio Witz recibió de manos de Patricio Rosso, responsable del Museo Itinerante de Malvinas proveniente de Alejandro Roca (Córdoba), un tubo de vidrio que contiene tierra de las Islas Malvinas. La tierra fue recolectada por la hermana del excombatiente Raúl Ricardo Romero, quien visitó las islas y quiso que ese pedazo de suelo argentino formara parte del museo que lleva el nombre de su hermano.

Durante la entrevista, Witz destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro y reflexión, donde las nuevas generaciones puedan conocer de primera mano las historias de quienes defendieron la soberanía argentina y comprender el valor de preservar viva la memoria.

La inauguración del Museo Itinerante de Malvinas “Raúl Ricardo Romero” dejó uno de los momentos más conmovedores de las Fiestas Patronales 2026, reafirmando que el recuerdo de Malvinas sigue uniendo a la comunidad a través de la historia, el reconocimiento y el respeto hacia sus héroes.