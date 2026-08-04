Más herramientas para el futuro: comenzó un nuevo cuatrimestre del curso de Informática Administrativa en María Juana

El CECLA – Extensión Áulica María Juana dio inicio a un nuevo cuatrimestre del curso “Informática para Tareas Administrativas con orientación Contable”, una propuesta de capacitación que continúa brindando oportunidades de formación para quienes buscan incorporar herramientas clave para el mundo laboral.

Las clases se desarrollan en las instalaciones de la EESOPI N.º 8143 “José Manuel Estrada”, donde 24 alumnos participan de esta nueva etapa del curso, que se dicta todos los jueves de 19:00 a 22:00 horas.

La capacitación está a cargo de la Contadora Pública Nacional Eugenia Grosso y la Analista de Sistemas Mariela Marinone, quienes acompañan a los estudiantes en el aprendizaje de contenidos relacionados con la informática aplicada a las tareas administrativas y contables, fortaleciendo competencias prácticas de gran demanda en distintos ámbitos laborales.

Desde el CECLA – Extensión Áulica María Juana y la Comuna de María Juana destacaron la importancia de seguir impulsando este tipo de propuestas educativas, que permiten a vecinos y vecinas adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus posibilidades de inserción laboral y continuar apostando al crecimiento personal y profesional.