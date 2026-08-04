Mucho más que un lugar de encuentro: el Centro de Jubilados renueva su compromiso con los adultos mayores

En una nueva edición de Comunicándonos, recibimos en los estudios de Radio María Juana a Juanchi Lora, integrante del Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana, quien dialogó con Mónica Barceló sobre el presente de la institución, las actividades que desarrolla y los proyectos que continúan fortaleciendo la participación de los adultos mayores.

Durante la entrevista, Lora brindó detalles sobre la próxima Asamblea Ordinaria, una instancia fundamental para la vida institucional del Centro, donde los socios podrán interiorizarse sobre la marcha de la entidad y participar de las decisiones previstas.

Además, repasó las distintas prestaciones y beneficios que el Centro ofrece a sus asociados, así como las actividades recreativas y sociales que se llevan adelante durante el año, consolidando al espacio como un punto de encuentro para los jubilados y pensionados de la localidad.

Uno de los temas destacados de la charla fue la actualidad del grupo de teatro “Los Jubis”, que continúa creciendo con entusiasmo. Lora adelantó que el elenco ya trabaja en nuevas obras, reafirmando el valor del teatro como una herramienta de integración, expresión y recreación para los adultos mayores.

La entrevista permitió conocer de cerca el trabajo cotidiano del Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana, una institución que sigue promoviendo la participación activa, la cultura y el bienestar de sus socios.