Bochas: el Club Atlético María Juana recibió a 30 clubes en una jornada histórica

El Club Atlético María Juana vivió una jornada histórica el pasado domingo 2 de agosto con la realización de su Torneo Local de Bochas por Parejas de 2 y 4 Puntos, que alcanzó una convocatoria récord al reunir 93 parejas de 30 clubes, representando a 9 asociaciones de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

El certamen fue organizado en homenaje a los reconocidos bochófilos Hugo Rossi y Hugo “Masca” Suárez, en una emotiva jornada que combinó deporte, reconocimiento y confraternidad.

La competencia se desarrolló en 15 zonas, distribuidas entre las canchas del Club Atlético María Juana y las subsedes de Águila Blanca, Club Atlético Sastre, Club Atlético 25 de Mayo de San Jorge, Club Atlético Brown de San Vicente y la Sociedad Italiana de Zenón Pereyra, donde se disputaron partidos de gran nivel durante toda la jornada.

Clasificación final

Campeones: Roque Quintana y Ariel Berete (Club Atlético Sastre).

Roque Quintana y Ariel Berete (Club Atlético Sastre). Subcampeones: Alex Bessone y Gustavo Pereyra (Bochófilo Ramona).

Alex Bessone y Gustavo Pereyra (Bochófilo Ramona). Tercer puesto: Omar Druetta y Luis Lucero (Unión Social de San Francisco).

Omar Druetta y Luis Lucero (Unión Social de San Francisco). Cuarto puesto: Ángel Salzgeber y Diego Guillem (Villa Rosa).

Ángel Salzgeber y Diego Guillem (Villa Rosa). Quinto puesto: Misael Almada y Juan Zamodio (A.C.O. Las Varillas).

Misael Almada y Juan Zamodio (A.C.O. Las Varillas). Sexto puesto: Augusto Walter y Emanuel Walter (Boching Susana).

La final quedó definida por sorteo debido al vencimiento del horario reglamentario, según informó la organización.

Desde el Club Atlético María Juana expresaron su agradecimiento a todos los clubes, jugadores, colaboradores y público que hicieron posible el éxito del torneo, destacando el excelente clima vivido durante toda la jornada.

Además, adelantaron que en los próximos días compartirán información sobre la actuación de las parejas locales y publicarán imágenes del homenaje realizado a Hugo Rossi y Hugo “Masca” Suárez, dos referentes de la disciplina que recibieron un merecido reconocimiento por su trayectoria.