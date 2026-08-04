La cuenta regresiva para el Día D llega al Cine Club con un estreno nacional imperdible

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana vuelve a sumarse a los grandes estrenos nacionales con la proyección de “El Día D… Bajo Presión” (Pressure), una producción histórica que promete mantener al público en tensión de principio a fin.

La función especial será el jueves 6 de agosto a las 21:30, en la sala climatizada de la institución.

La película traslada al espectador a las 72 horas previas al desembarco de Normandía, uno de los acontecimientos decisivos de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el capitán James Stagg (Andrew Scott), responsable del servicio meteorológico británico, deberá elaborar el pronóstico del tiempo que condicionará el inicio de la operación militar más importante de la historia.

Mientras las condiciones climáticas amenazan con hacer fracasar la invasión y cualquier demora podría poner en riesgo toda la estrategia aliada, el general Dwight D. Eisenhower, interpretado por Brendan Fraser, deberá tomar una decisión que cambiará el curso de la guerra.

Dirigida por Anthony Maras, la película combina drama, historia y suspenso, y ha recibido muy buenas críticas por su rigurosidad histórica y la tensión que logra transmitir. Especialistas destacan la calidad de las actuaciones y el enfoque sobre un aspecto poco conocido del histórico desembarco.

Las entradas tendrán un valor de $5.000 para el público en general y $4.000 para socios.

Una propuesta ideal para los amantes del cine histórico y para quienes disfrutan de las grandes producciones inspiradas en hechos reales.