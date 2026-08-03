Tenistas de María Juana se consagraron campeonas en el XXXVI Torneo Nacional Ladys Tenis

Las tenistas mariajuanenses Nani Perusia y Estefanía Rinero se consagraron campeonas de la categoría C1 en el XXXVI Torneo Nacional Ladys Tenis, disputado durante el fin de semana en el Sport Automóvil Club de la ciudad de San Francisco.

El tradicional certamen, que se realiza desde hace 36 años, reunió a más de 140 parejas de distintas provincias argentinas y es considerado uno de los encuentros más importantes del tenis femenino amateur del país, convocando a jugadoras de todas las categorías.

Perusia y Rinero tuvieron una destacada actuación a lo largo de todo el torneo. El sábado disputaron la fase de grupos, donde finalizaron en el primer lugar de su zona, lo que les permitió clasificar directamente a los cuartos de final. Desde allí mantuvieron un rendimiento impecable, ganando todos sus partidos hasta llegar a la definición.

En la final se enfrentaron a una dupla de la ciudad de Suardi, logrando una nueva victoria que les permitió quedarse con el título de la categoría C1 y coronar un fin de semana perfecto.

Además del gran nivel deportivo, las participantes resaltaron la excelente organización del evento y el clima de camaradería que caracteriza a este torneo nacional, donde cada año mujeres de todo el país comparten la pasión por el tenis dentro y fuera de la cancha.

Con este importante logro, Nani Perusia y Estefanía Rinero dejaron en lo más alto el nombre de María Juana, sumando un nuevo título en un certamen de prestigio nacional que continúa creciendo edición tras edición.