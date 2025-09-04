María Juana será sede de un seminario de capacitación en estilismo e imagen

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Diego Bargas, reconocido barbero peruano, quien estará presente este fin de semana en el evento organizado por Laura Vallejos y Crisálida, un importante seminario de capacitación en estilismo e imagen que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre en María Juana.

La jornada contará con la presencia de tres profesionales de primer nivel: Juan Alaniz, peluquero internacional que compartirá técnicas avanzadas de corte femenino y masculino; Diego Barbaz, especialista en barbería de precisión; y Luis Mejías, referente en prótesis capilar, quien brindará una charla sobre el futuro de los servicios en salones con implantes de cuero cabelludo.

Además de la formación intensiva, los asistentes recibirán un certificado avalado, y la organización incluye almuerzo y merienda, para que el día esté plenamente dedicado al aprendizaje y la actualización profesional. Con cupos limitados, este seminario express promete marcar un antes y un después en la capacitación de estilistas y barberos de la región.

