María Juana tiene a sus campeones locales de bolitas

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En el marco de las Fiestas Patronales 2025, se desarrolló el Torneo de Bolitas, una propuesta que convocó a chicos y grandes en una jornada llena de tradición y entretenimiento.

Tras una entusiasta competencia, se consagraron como campeones locales:

🏆 Categoría Menores: Ian Suárez

🏆 Categoría Adultos: Claudio Ribotta

Ambos representarán a María Juana en la instancia provincial, llevando consigo el entusiasmo y el orgullo de toda la comunidad.

Además, todavía falta definir la categoría Adolescentes, instancia que se disputará próximamente en los colegios locales.

Desde la Comuna se felicitó a los ganadores y se destacó la importancia de mantener vivas estas actividades que unen generaciones y forman parte de la identidad cultural de nuestro pueblo.