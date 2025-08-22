María Juana tiene a sus campeones locales de bolitas

En el marco de las Fiestas Patronales 2025, se desarrolló el Torneo de Bolitas, una propuesta que convocó a chicos y grandes en una jornada llena de tradición y entretenimiento.

Tras una entusiasta competencia, se consagraron como campeones locales:
🏆 Categoría Menores: Ian Suárez
🏆 Categoría Adultos: Claudio Ribotta

Ambos representarán a María Juana en la instancia provincial, llevando consigo el entusiasmo y el orgullo de toda la comunidad.

Además, todavía falta definir la categoría Adolescentes, instancia que se disputará próximamente en los colegios locales.

Desde la Comuna se felicitó a los ganadores y se destacó la importancia de mantener vivas estas actividades que unen generaciones y forman parte de la identidad cultural de nuestro pueblo.

