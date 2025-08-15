María Juana vive el fin de semana central de sus Fiestas Patronales con “Música Para Todos”

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

Este sábado 16 y domingo 17 de agosto, el anfiteatro Emilio Vidal de la Plaza San Martín será el corazón de las Fiestas Patronales de María Juana con el tradicional evento “Música Para Todos”, dos noches de música, danza y encuentro que cada año reúnen a la comunidad en un clima de alegría y celebración.

La jornada del sábado comenzará con espectáculos de danzas y continuará con las presentaciones de Grupo Orígenes, Juli Retamozo y su banda, y MC Cuarteto, ofreciendo un variado repertorio para todos los gustos. El domingo, la propuesta incluirá a Dinamik Circo, Allá Ellos, Guille Benítez y el gran cierre con Chipote, que promete convertir la plaza en una verdadera pista de baile.

Además de la música, habrá paseo de artesanos, amplio patio de comidas con opciones para todos los paladares y espacios de juegos y entretenimiento para los más chicos, garantizando un fin de semana pensado para disfrutar en familia. La Comuna de María Juana invita a vecinos y visitantes a traer su mate, su sillón y muchas ganas de pasarla bien, para seguir escribiendo juntos la historia de nuestras patronales.

