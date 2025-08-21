María Juana vivirá una jornada especial con el Torneo de Bolitas

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

La responsable del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, Romina Rodríguez Kern, dialogó en la mañana de la radio para contar detalles de una nueva “Jornada de Celebraciones”, que tendrá como propuesta central revivir uno de los juegos más tradicionales: el Torneo de Bolitas.

La actividad se desarrollará este domingo desde las 13:30 horas en la plaza San Martín, organizada por la Comuna de María Juana junto al Ente Cultural Santafesino. Allí, niños y niñas podrán disfrutar del Multiespacios de Juegos, compartir una tarde distinta y participar del certamen que les permitirá, a quienes resulten ganadores, representar a la localidad en la instancia provincial.

Es un juego tan hermoso, sencillo y a la vez lleno de historia, que nos conecta con nuestras raíces y que hoy queremos seguir transmitiendo a las nuevas generaciones. Desde la organización recordaron que quienes ya se encuentran inscriptos están invitados a participar, y quienes aún no lo hicieron, pueden anotarse en el Área de Cultura de la Comuna.