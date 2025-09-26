María Juana volverá hablar de vóley

La fiebre del vóley regresa a María Juana con lo llegada del Torneo Abierto “Víctor Piovesan” en categoría sub 12 los día 4 y 5 de octubre

La subcomisión de Vóley del Club Atlético María Juana se encuentra, desde hace un tiempo, trabajando día y noche para llevar adelante una nueva y emocionante edición de su campeonato. Esta vez, la atención se centrará en el futuro del deporte: las talentosas jugadoras de la categoría Sub-12.

Como cada año la localidad espera con ansias el certamen que contará con la presencia de clubes de la región, la provincia y provincias vecinas. Dos día donde se respirará vóley y se disfrutará de los jóvenes talentos que llegarán con el objetivo principal de fomentar las habilidades, el trabajo en equipo y la pasión por el deporte desde las categorías formativas.

Sin lugar a dudas, el evento promete ser más que una simple competencia; se perfila como una verdadera fiesta deportiva diseñada para mostrar el potencial de las jugadoras más jóvenes.