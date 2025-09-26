María Juana volverá hablar de vóley

AtléticoLo ÚltimoLocales

La fiebre del vóley regresa a María Juana con lo llegada del Torneo Abierto “Víctor Piovesan” en categoría sub 12 los día 4 y 5 de octubre

La subcomisión de Vóley del Club Atlético María Juana se encuentra, desde hace un tiempo, trabajando día y noche para llevar adelante una nueva y emocionante edición de su campeonato. Esta vez, la atención se centrará en el futuro del deporte: las talentosas jugadoras de la categoría Sub-12.

Como cada año la localidad espera con ansias el certamen que contará con la presencia de clubes de la región, la provincia y provincias vecinas. Dos día donde se respirará vóley y se disfrutará de los jóvenes talentos que llegarán con el objetivo principal de fomentar las habilidades, el trabajo en equipo y la pasión por el deporte desde las categorías formativas.

Sin lugar a dudas, el evento promete ser más que una simple competencia; se perfila como una verdadera fiesta deportiva diseñada para mostrar el potencial de las jugadoras más jóvenes.

Te puede interesar

  • CANCIÓN DE MARÍA JUANA

    Noelia Varela junto a Guillermo Stratta en 2008 le pusieron las voces a la Marcha de María Juana y pasó por el estudio de la…

  • DE MARIA JUANA AL CONICET

    Esteban Fornero es oriundo de María Juana y con solo 32 años es Ingeniero Ambiental miembro del CONICET. En diálogo con Mónica Barceló contó sobre…

  • ARBOL OFICIAL DE MARIA JUANA

    El Senador Provincial Alcides Calvo presentó un Proyecto de Ley que declara al PARAÍSO como árbol oficial de la localidad de María Juana, departamento Castellanos.…

  • Víctor Piovesan vuelve al vóley de Atlético María Juana

    Uno de los históricos formadores en la disciplina vóley femenino del Club Atlético María Juana retorna a su segunda casa para sumar su experiencia y…

  • DE COLOMBIA A MARÍA JUANA

    Aljadis Mejía es colombiana y vive en María Juana. Visitó el estudio de la radio para charlar con Mónica Barceló en Comunicándonos y contar su…