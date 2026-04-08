Mariajuanenses participaron de la Fiesta Nacional de los Abuelos en Villa Carlos Paz

En la mañana de la radio dialogamos con Dora Gazzola, quien compartió su experiencia tras haber participado de la tradicional Fiesta Nacional de los Abuelos, realizada el pasado mes de marzo en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Dora viajó junto a Edita Fernández, también de María Juana, y una vecina de la localidad de Esmeralda, formando parte de una delegación organizada por la empresa de turismo Mary Destinos.

Durante el evento, que convoca a adultos mayores de distintos puntos del país, las participantes pudieron disfrutar de jornadas recreativas, espectáculos y actividades pensadas para la integración y el encuentro, en un ambiente de alegría y camaradería.

En diálogo con la radio, Dora destacó la importancia de este tipo de propuestas que permiten compartir experiencias, conocer nuevas personas y seguir disfrutando de actividades culturales y sociales, representando además a María Juana en un evento de alcance nacional.