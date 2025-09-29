Mariajuanenses protagonistas del deporte provincial

Este fin de semana, la Selección U15 Masculina de Santa Fe se consagró campeona del Torneo Interasociaciones 2025, y entre los protagonistas estuvo el mariajuanense Branco Molinero, quien integró el cuerpo técnico del equipo vencedor.

Con la conducción de Santiago Perlo, la Selección Santafesina fue creciendo partido a partido y alcanzó su mejor rendimiento en el momento decisivo. En la definición, disputada en el estadio de Centenario, logró imponerse a Venado Tuerto por 71 a 58, tomándose revancha ante el local y coronándose campeona del Interasociaciones 2025.

La presencia de Molinero en el staff técnico refuerza el protagonismo de los entrenadores y formadores de María Juana en el plano provincial, sumando un nuevo capítulo de orgullo para el deporte local. Cabe destacar que el joven mariajuanense, es entrenador del Club Banco Provincial en sus categorías formativas.