El SAMCo de María Juana impulsa una colecta solidaria de juguetes por el Día del Niño

En la mañana de Radio María Juana 101.9, dialogamos con la doctora Laura Alasia, quien presentó una iniciativa solidaria que lleva adelante el SAMCo de María Juana con motivo del próximo Día del Niño.

La propuesta consiste en una colecta de juguetes, con el objetivo de reunir regalos que luego serán entregados a niños y niñas de la comunidad, permitiéndoles disfrutar de una jornada especial y compartir la alegría de esta celebración.

Durante la entrevista, la doctora Alasia invitó a toda la comunidad a sumarse a la campaña donando juguetes nuevos o usados en buen estado, que puedan ser disfrutados por otros chicos.

Los interesados en colaborar pueden acercar sus donaciones al SAMCo de María Juana, donde serán recibidas para su posterior clasificación y entrega.

La profesional destacó la importancia de este tipo de acciones solidarias, que no solo permiten llevar un regalo a quienes más lo necesitan, sino que también fortalecen los lazos de solidaridad y compromiso entre los vecinos.

Desde el SAMCo agradecieron de antemano a todas las personas que decidan participar de esta iniciativa, remarcando que cada aporte, por pequeño que sea, puede transformar el Día del Niño en un momento inolvidable para muchas familias.

La convocatoria permanece abierta y quienes deseen colaborar aún están a tiempo de acercar su donación y ser parte de esta campaña solidaria impulsada por el equipo de salud local.