Marichi Bernard habló sobre “Verdaderos Argentinos”, la obra que llega este sábado a María Juana

En la mañana de la radio entrevistamos a Marichi Bernard, directora de la obra teatral “Verdaderos Argentinos”, que llegará este fin de semana a María Juana para presentarse en la Sociedad Italiana.

La función será el próximo sábado 10 de octubre, a las 20 horas, y propone una mirada particular sobre distintos momentos de la historia argentina, utilizando el humor y la ironía como herramientas para abordar situaciones que, muchas veces, siguen teniendo eco en la actualidad.

La obra está basada en textos cortos de Pablo Albarello y cuenta con las actuaciones de Analía Hoidelfio y Gerardo Calcaterra, bajo la dirección de Bernard. La propuesta tiene su origen en la ciudad de Santa Fe y cuenta con una duración aproximada de 60 minutos.

Lejos de plantearse como una clase de historia, “Verdaderos Argentinos” busca recuperar distintos hechos y personajes de la historia nacional desde una perspectiva teatral, ágil y entretenida. El humor aparece como una puerta de entrada para volver sobre algunas de las discusiones, contradicciones y divisiones que atravesaron a la sociedad argentina.

La obra se presenta como “un espejo teatral para la grieta argentina”, poniendo en escena algunas de esas diferencias que forman parte de nuestra historia y que, de distintas maneras, todavía pueden reconocerse en la vida cotidiana.

Durante la entrevista, Marichi Bernard contó detalles de la propuesta, el trabajo detrás de la puesta en escena y lo que el público podrá encontrarse durante la función.

La cita será este sábado 10 de octubre a las 20 horas en la Sociedad Italiana de María Juana, con entradas limitadas.

Una oportunidad para acercarse al teatro, reírse de algunas de nuestras propias contradicciones y, quizás, salir de la sala con alguna pregunta dando vueltas.