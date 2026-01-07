Mario Finello detalló las obras en marcha en el Club Atlético María Juana

En la mañana del programa “Comunicándonos”, dialogamos con Mario Finello, presidente del Club Atlético María Juana, quien brindó un completo panorama sobre las obras que se encuentran en marcha en este inicio de año y los proyectos previstos para el 2026.

Durante la entrevista, Finello destacó el comienzo de la obra de riego artificial para las canchas de tenis y para la cancha de fútbol “Néstor Suppo”, una mejora clave para el mantenimiento de los campos de juego. Además, informó sobre la siembra de césped en la cancha auxiliar y la instalación de nueva luminaria, lo que permitirá optimizar los entrenamientos y el uso de los espacios deportivos.

También se refirió a la refacción integral del estadio “Edgar Rivolta”, que incluye renovación del piso, colocación de nueva iluminación y distintas mejoras estructurales, apuntando a jerarquizar uno de los principales escenarios del club.

De cara al 2026, el presidente anunció que se finalizará la obra de vestuarios y baños del nuevo SUM, además de otras intervenciones que continúan fortaleciendo la infraestructura de la institución.

Por último, Mario Finello invitó a socios y socias a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se realizará este miércoles, a las 21 horas, en la Mutual del Club Atlético María Juana, un espacio clave para compartir información y seguir construyendo el futuro del club.