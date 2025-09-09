Mario López: una nueva etapa para disfrutar después de 46 años de trabajo

En la mañana de Comunicándonos compartimos la historia de Mario López, quien tras 46 años de trabajo en Molino Victoria S.A. inició una nueva etapa de su vida al jubilarse. Un camino que marca el cierre de décadas de esfuerzo y constancia, para dar paso a un tiempo de descanso, relax y disfrute.

Lejos de detenerse, Mario encontró en las motos y en los viajes por ruta la mejor forma de aprovechar esta etapa, dedicándose a lo que le apasiona y sumando experiencias que antes quedaban relegadas a los momentos libres. La jubilación se convierte así en un tiempo de oportunidades, de proyectos personales y de vivir con plenitud los años que quedan por delante.