Mario López: una nueva etapa para disfrutar después de 46 años de trabajo

EntrevistasLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

En la mañana de Comunicándonos compartimos la historia de Mario López, quien tras 46 años de trabajo en Molino Victoria S.A. inició una nueva etapa de su vida al jubilarse. Un camino que marca el cierre de décadas de esfuerzo y constancia, para dar paso a un tiempo de descanso, relax y disfrute.

Lejos de detenerse, Mario encontró en las motos y en los viajes por ruta la mejor forma de aprovechar esta etapa, dedicándose a lo que le apasiona y sumando experiencias que antes quedaban relegadas a los momentos libres. La jubilación se convierte así en un tiempo de oportunidades, de proyectos personales y de vivir con plenitud los años que quedan por delante.

Te puede interesar

  • 90 AÑOS DE GANAS DE VIVIR

    María Armando de Ricci cumplió 90 años. Con una gran vitalidad nos contó en la mañana de la radio su historia de vida.Escuchala con Mónica…

  • 102 AÑOS DE VIDA

    Luis Borgeat contó como es la vida de su mamá Lidia quien hoy cumple 102 años.Escuchá esta hermosa nota de Mónica Barceló en la mañana…

  • 100 AÑOS DE VIDA

    La Directora de la Escuela Santa María de los Ángeles, Patricia Suppo, contó en la mañana de Comunicándonos los detalles de los actos centrales de…

  • 60 AÑOS DE CASADOS

    El pasado 21 de julio Pocha Leguizamon y Nelson Pautasso cumplieron 60 años de casados. Se conocieron un 2 de enero de 1952 y hoy…

  • 75 AÑOS DE VIDA

    Oscar y Fernando Silvestro, de "Taller Mecánico Silvestro" cumple en el mes de junio 75 años de vida. Nos contaron como José (papá de Oscar)…