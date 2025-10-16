Mario Mangiafico conquista el Kilimanjaro: la experiencia de alcanzar el techo de África y vivir la magia de su naturaleza

Recibimos en los estudios de la radio a Mario Mangiafico, quien recientemente alcanzó la cima del Monte Kilimanjaro, la montaña más alta del continente africano con 5.895 metros sobre el nivel del mar, ubicada en el corazón de Tanzania.

Mario, apasionado por el montañismo, viene de realizar importantes ascensos, entre ellos el Aconcagua y varios de los “seismiles” del norte argentino, consolidando una trayectoria marcada por la constancia, el esfuerzo y la conexión con la naturaleza.

Durante la charla, relató cómo logró concretar este desafío que —según confesó— “no esperaba que se dé tan pronto”. Además de la expedición al Kilimanjaro, tuvo la oportunidad de vivir una experiencia única en el continente africano, realizando un safari por el Parque Nacional Tarangire y el Área de Conservación Ngorongoro, lugares emblemáticos por su biodiversidad y paisajes imponentes.

“Fue un viaje eterno que valió el esfuerzo para poder hacerlo. Un viaje donde todo se alineó para que salga como tenía que salir”, expresó emocionado. Con esta nueva conquista, Mario suma una hazaña más a su recorrido por las grandes montañas del mundo, demostrando que con pasión y determinación, los sueños más altos pueden alcanzarse.