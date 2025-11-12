Marisa Soliani habló en la radio sobre la labor de Cáritas y una nueva campaña solidaria

En la mañana de la radio, Marisa Soliani compartió detalles sobre el importante trabajo que realiza Cáritas en Casita de María, destacando la ayuda constante que se brinda a las familias que más lo necesitan en la comunidad.

Durante la charla, Marisa también presentó la nueva campaña solidaria, que busca recolectar elementos de limpieza personal y para el hogar. La iniciativa se llevará a cabo el próximo fin de semana, invitando a todos los vecinos a sumarse con su aporte para continuar acompañando a quienes atraviesan momentos difíciles.

Una vez más, la solidaridad de María Juana se pone en marcha para tender una mano y fortalecer el espíritu comunitario que caracteriza a la localidad.

