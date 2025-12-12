Marisol Gazzola presentó en la radio las novedades de temporada de Ozono Indumentaria

En la mañana de la radio charlamos con Marisol Gazzola, responsable de Ozono Indumentaria, quien nos comentó todas las novedades que llegaron para la temporada 2025/2026. Con una propuesta completamente renovada, el local ya exhibe prendas ideales para lucir en estas fiestas de fin de año o para encontrar el regalo perfecto.

Marisol destacó que esta nueva colección incluye variedad de estilos, colores y opciones para todas las edades, pensadas para quienes buscan vestirse con las últimas tendencias o sorprender a alguien especial con un obsequio de calidad. Además, resaltó que los precios son muy accesibles y que cuentan con la posibilidad de pagar en cuotas con todas las tarjetas, lo que facilita aún más las compras de fin de año.

Ozono Indumentaria invita a toda la comunidad a acercarse y descubrir las nuevas prendas de la temporada, con la atención personalizada que caracteriza al local y una propuesta que cada año se renueva para acompañar las celebraciones y la moda de la región.

