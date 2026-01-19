Martín Almada fue segundo en Miramar de Ansenuza en el Desafío Brocheriano de nado en aguas abiertas

DeportesEntrevistasLo ÚltimoLocales

El nadador mariajuanense Martín Almada tuvo una destacada actuación el pasado domingo 18 de enero, al lograr el segundo puesto en la categoría Máster D en el 2º Batalla Desafío Brocheriano de Nado en Aguas Abiertas, competencia desarrollada en Miramar de Ansenuza.

Almada completó los 3.000 metros del exigente recorrido en un tiempo de 58:06,00, subiéndose al podio en una prueba que reunió a nadadores de distintos puntos de la provincia y la región, en el imponente escenario natural de la laguna Mar Chiquita.

Cabe recordar que en la primera edición, realizada en Embalse Río Tercero, el representante de María Juana había conseguido un valioso 9º puesto, con un tiempo de 1:10:44,58, marcando así el inicio de una nueva experiencia deportiva en el nado en aguas abiertas, disciplina que lo apasiona y en la que continúa creciendo.

El Desafío Brocheriano de Nado en Aguas Abiertas, organizado por Maratón Acuática Natura Sport, se desarrolla en el corazón de Córdoba, Tierra Santa, y rinde homenaje al espíritu incansable del Cura Gaucho, siguiendo sus huellas como símbolo de unión, superación y perseverancia. La propuesta consiste en una travesía que conecta los espejos de agua más emblemáticos de la provincia, integrando deporte, turismo, naturaleza y tradición. En este desafío, cada brazada representa un paso en el camino, una prueba de resistencia y un compromiso con la historia y la fe.

La próxima “batalla” del Desafío Brocheriano tendrá lugar el 15 de febrero, en el Parador Punto Faro, Capilla del Monte, donde Martín Almada volverá a representar a María Juana en esta exigente y emotiva competencia.

Te puede interesar

  • DESAFÍO EN LAS SIERRAS DE CÓRDOBA

    Un grupo de amigos de María Juana participaron del "Desafío Río Pinto" para recorrer en bicicleta 85 kilómetros saliendo desde la ciudad de La Cumbre…

  • Taller de Mosaiquismo en el Área de Cultura de María Juana

    El Área de Cultura de la Comuna de María Juana abrió las inscripciones para el Taller de Mosaiquismo que brinda la profesora Noelia Cabral. El…

  • EL ARTISTA RAFAELINO EN EL FESTIVAL DE AÑO NUEVO

    Ale Fagnola se presenta este próximo sábado en el Festival Folclórico de Año Nuevo, organizado por el Coro Comunal de María Juana. Charlamos con él…

  • EL DESAFÍO DE TERMINAR

    Graciela Passini fue docente este año del CAEBA de María Juana y cumplió un desafío gratificante, preparándose además para su retiro de la docencia luego…

  • UEPT EN EL RALLY DE REGULARIDAD

    https://www.youtube.com/watch?v=XDmpVk_Z8qs 😄 Magalí Pagge, Nilda Oliva y Ale Vasquez conformaron el primer trinomio femenino en correr el Rally de Regularidad y representando a todos los…