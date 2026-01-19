Martín Almada fue segundo en Miramar de Ansenuza en el Desafío Brocheriano de nado en aguas abiertas

El nadador mariajuanense Martín Almada tuvo una destacada actuación el pasado domingo 18 de enero, al lograr el segundo puesto en la categoría Máster D en el 2º Batalla Desafío Brocheriano de Nado en Aguas Abiertas, competencia desarrollada en Miramar de Ansenuza.

Almada completó los 3.000 metros del exigente recorrido en un tiempo de 58:06,00, subiéndose al podio en una prueba que reunió a nadadores de distintos puntos de la provincia y la región, en el imponente escenario natural de la laguna Mar Chiquita.

Cabe recordar que en la primera edición, realizada en Embalse Río Tercero, el representante de María Juana había conseguido un valioso 9º puesto, con un tiempo de 1:10:44,58, marcando así el inicio de una nueva experiencia deportiva en el nado en aguas abiertas, disciplina que lo apasiona y en la que continúa creciendo.

El Desafío Brocheriano de Nado en Aguas Abiertas, organizado por Maratón Acuática Natura Sport, se desarrolla en el corazón de Córdoba, Tierra Santa, y rinde homenaje al espíritu incansable del Cura Gaucho, siguiendo sus huellas como símbolo de unión, superación y perseverancia. La propuesta consiste en una travesía que conecta los espejos de agua más emblemáticos de la provincia, integrando deporte, turismo, naturaleza y tradición. En este desafío, cada brazada representa un paso en el camino, una prueba de resistencia y un compromiso con la historia y la fe.

La próxima “batalla” del Desafío Brocheriano tendrá lugar el 15 de febrero, en el Parador Punto Faro, Capilla del Monte, donde Martín Almada volverá a representar a María Juana en esta exigente y emotiva competencia.