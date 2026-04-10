Más Ahorro lanzó importantes promociones y un sorteo de motos 0 km

En la mañana de la radio recibimos en el estudio a Julieta Bonino y Florencia Mendoza de Más Ahorro Mercado Mayorista, quien brindó detalles sobre las atractivas ofertas y promociones que el comercio tiene vigentes durante este mes de abril.

Durante la charla, destacaron la oportunidad que tienen los clientes de participar por el sorteo de dos motos 0 km. “Con compras desde $30.000 ya están participando”, explicaron, invitando a vecinos de María Juana y toda la región a acercarse y aprovechar los beneficios.

Desde el comercio, ubicado sobre Ruta 13, remarcaron que continúan ofreciendo precios competitivos tanto para el hogar como para comerciantes, consolidándose como una opción accesible para el abastecimiento diario.

El sorteo se realizará el próximo sábado 2 de mayo, por lo que aún hay tiempo para sumarse. La propuesta combina ahorro y la posibilidad de llevarse un importante premio, en una iniciativa que genera gran expectativa entre los clientes.