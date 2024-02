Más de 35 mil personas disfrutaron del “Auténtico Bingo” de San Vicente

Con un predio totalmente colmado el Club Atlético Brown de San Vicente llevó a cabo la 38° edición del “Auténtico Bingo” que otorgó 180 espectaculares premios en distintos puntos del país.

Con la presencia de más de 35.000 personas y ante un calor agobiante el bolillero comenzó a rodar cerca de las 20:00 horas. Entre las localidades afortunadas se destacan Rafaela, Rosario, Gálvez, Estación Clucellas, Jujuy, Chaco, Buenos Aires y Córdoba.

María Juana no estuvo ajena a los afortunados ya que Oscar, Darío, Horacio y Raquel Negro fueron favorecidos con un Renault Logan. Y la localidad de Estación Clucellas, José Córdoba fue el ganador de los 10 millones de pesos del tradicional binguito y su hijo Federico de un millón de pesos.

Entre las presencias destacadas de la noche estuvieron presentes el presidente del Club, Germán Rébola, acompañado de todos los integrantes de la Comisión Directiva; el intendente de la ciudad, Gonzalo Aira; y la Embajadora de la Fiesta Nacional de la Cosechadora (Fi.Na.Co.), Sofía Müller.

Uno de los grandes atractivos de la noche fue la presentación musical de “Llokallas” la banda liderada por el ex integrante de “Los Tekis”, Pipo Valdés, que trajo todo el carnaval jujeño al escenario sanvicentino. Tras el show, el cielo sanvicentino se iluminó por varios minutos con los fuegos de artificios que volvieron luego de varios años.

Un dato a destacar es que a pesar de la situación económica que transita el país, el 38° sorteo que otorgó premios por un valor de $ 1700 millones fue agotado al igual que el Binguito que otorgó $ 15 millones en premios.

Una nueva edición del “Auténtico Bingo” pasó con un rotundo éxito y 180 familias fueron las ganadoras de fabulosos premios.



Todos los ganadores:



Sorteo 1: Contado Plan A – Cabaña en Santa Rosa de Calamuchita

Santiago Forni – Rafaela

Sorteo 2: un Nissan New Versa 1.6 4 puertas

Jorge Delmédico – San Jorge

Segundos premios: 5 automóviles Renault Logan 1.6 4 puertas

Rubén Gallo – El Fortín (Córdoba)

Belkis Felippa – Mendoza

Nicolás Campos – San Benito (Entre Ríos)

Sergio Domínguez – Puerto Gral. San Martín (Santa Fe)

Remigia Banegas – Coronda

Sorteo 3: una moto Benelli TRK 502

Katerina Bugnon – Sunchales

Segundos premios: 5 motos Benelli Leoncino 250

Horacio Besso – Tortugas (Santa Fe)

Mónica Filippi – Recreo

Joaquín Fasano y otro – Presidente Roca

Alejandra Waiman y otro – Sunchales

Adrián Pérez – Monte Vera

Sorteo 4: un automóvil Nissan New Versa

Juan Carlos Botto – Cañada de Gómez

Segundos premios: 5 automóvil Renault Sandero

Sebastián Delgado – Gálvez

Hugo Nicola – Monjes

Celina Alloa Casale y Lilia Perotti – San Martín de las Escobas

Angel Acosta – La Para (Córdoba)

Liliana Brocca – Centeno (Santa Fe)

Sorteo 5: un automóvil SUV Nissan Kicks

Asunción Escobar – Fortín Olmos (Santa Fe)

Segundos premios: 5 lanchas Ecoplas con motor Honda 20 hp y trailer

María Elena Chamas – James Craik (Córdoba)

Gaspa Oesquer – Arrufó

Nidia Favre – San Carlos Centro

Elba Días – San Francisco

Cecilia Beltramo – Rafaela

Sorteo 6

Segundos premios: 5 motos Benelli 502

Griselda Acosta -Coronda

Edmundo Gallardo – Rosario

Rosa Mandziuk – Santa Margarita (Santa Fe)

Alejandro González – Rafaela

María Teresa Boiteaux – Rosario

Sorteo 7: Un automóvil Nissan New Versa

Lautaro Lencina y otros – San Vicente

Segundos premios: 5 automóviles eléctricos Tito 3 puertas

Ramón Ponce – Ceres

Alfredo Sánchez – Coronda

Julio Mansilla – San Jorge

Sergio Torres – San Jerónimo Norte

Sergio Torres – Santa Fe

Sorteo 8: Un automóvil Fiat Pulse

Jonathan Suárez – Córdoba

Segundos premios: 5 automóviles Fiat Cronos

Margarita Alearbe y Miguel Coronel – La Francia (Córdoba)

Ezequiel Fenoglio y otro – Centeno

Miriam Bustamante – Lsa Breñas (Chaco)

Silvia Zoccolini y C. Bermúdez – Santa Fe

Augusto Ríos – Las Parejas

Sorteo 9: una pick up Renault Alaskan Turbo Diesel 4×2

Jorge Marún – Oliva (Córdoba)

Segundos premios: 5 automóviles Renault Logan

Damián Meska – San Javier

Oscar Negro y otros – San Jorge

Lorena Oviedo y María Adelia – Córdoba

Angel Silva – Ataliva

Stella Perren – San Carlos Centro

Sorteo 10: un Nissan Kicks

Sergio Heit – Pilar

Sorteo 12: Un automóvil Nissan Kicks

Jesica Surban – J.C. Paz (Buenos Aires)

Sorteo 13: una pick Nissan Frontier 4×2 Diesel

Franco Arcel – Coronda

Sorteo 14: una SUV Hyundai Creta

Oscar Hess – San Cristóbal

Sorteo 15: Un Furgón Ford Transit Van Mediana techo elevado

Jonatan Uzin – Santa Fe

Sorteo 16: una cabaña en Santa Rosa de Calamuchita

Roberto Bogner – Malabrigo (Santa Fe)