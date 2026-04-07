Más de $559 millones en Obras Menores para comunas del Departamento Castellanos

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe aprobó una nueva asignación de recursos en el marco de la Ley N°12.385 de Obras Menores, destinada a comunas del Departamento Castellanos. En esta oportunidad, el monto total asciende a $559.814.134,36, fondos que serán utilizados para la ejecución de obras de pequeña magnitud y la adquisición de equipamiento esencial para el funcionamiento de cada administración local.

Desde la oficina del senador Alcides Calvo se informó que la aprobación se concretó a través de la comisión de seguimiento de la ley, permitiendo avanzar con distintos proyectos presentados por las comunas. Entre los destinos de los fondos, se destacan: Ataliva con $87.499.497,47 para cordón cuneta y pavimento de hormigón; Bauer y Sigel con $10.006.371,42 para la compra de un equipo barredor y recolector; Josefina con $147.588.733,55 para la adquisición de un tractor; Plaza Clucellas con $106.544.982,07 para la compra de un tractor, chasis de camión y caja compactadora; Santa Clara de Saguier con $105.792.137,76 para un camión, motoguadañas y tractor; y Susana con $102.382.412,09 para un tractor doble tracción.

Al respecto, Calvo destacó que “estos recursos de Obras Menores representan una herramienta concreta para fortalecer cada localidad. El trabajo articulado con la Provincia permite dar respuestas ágiles, garantizando que cada comunidad cuente con los recursos necesarios para su desarrollo”. Además, remarcó que las comunas pueden gestionar estos fondos mediante la presentación de proyectos que respalden su destino, ya sea para obras, equipamiento o gastos urgentes, consolidando así el crecimiento y la mejora de los servicios en cada localidad.