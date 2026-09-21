Nueva fecha de la Liga Rafaelina: juegan Atlético María Juana y Talleres

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación de una nueva jornada para las divisiones superiores, con actividad para los equipos de María Juana.

Atlético María Juana recibe a Deportivo Josefina

Por la División Superior, Atlético María Juana será local ante Deportivo Josefina el jueves 24 de septiembre.

El encuentro se disputará en el estadio del conjunto auriazul, con Reserva desde las 20:00 y Primera a partir de las 21:30.

Talleres visita a Zenón Pereyra

Por su parte, Talleres de María Juana jugará por la Primera B – Zona Sur, correspondiente a la 6ª fecha de la Revalida.

El conjunto rojiblanco visitará a Zenón Pereyra el domingo 27 de septiembre. La Reserva comenzará a las 14:00, mientras que la Primera está prevista para las 15:30.

El resto de la programación

Primera A – 10ª fecha del Clausura | Domingo 27/09

Sportivo Roca vs. Unión de Sunchales

9 de Julio vs. Sportivo Norte

Ferrocarril del Estado vs. Argentino de Vila

Argentino Quilmes vs. Deportivo Tacural

Deportivo Aldao vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas

Peñarol vs. Brown de San Vicente

Libertad de Sunchales vs. Atlético de Rafaela

Todos estos encuentros tendrán Reserva a las 14:00 y Primera a las 15:30.

Primera B – Revalida, Zona Norte | Domingo 27/09

Juventud Unida vs. Argentino de Humberto

Moreno de Lehmann vs. Independiente de San Cristóbal

Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Susana

Deportivo Ramona vs. Deportivo Bella Italia

Zona Sur

La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara

La Trucha FC vs. Bochófilo Bochazo

Florida de Clucellas vs. San Martín de Angélica

Zenón Pereyra vs. Talleres de María Juana

La programación marca una nueva fecha con presencia de los dos equipos de María Juana en la competencia liguista, con Atlético jugando como local y Talleres afrontando un nuevo compromiso por la Revalida.