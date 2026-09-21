Nueva fecha de la Liga Rafaelina: juegan Atlético María Juana y Talleres

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación de una nueva jornada para las divisiones superiores, con actividad para los equipos de María Juana.
Atlético María Juana recibe a Deportivo Josefina
Por la División Superior, Atlético María Juana será local ante Deportivo Josefina el jueves 24 de septiembre.
El encuentro se disputará en el estadio del conjunto auriazul, con Reserva desde las 20:00 y Primera a partir de las 21:30.
Talleres visita a Zenón Pereyra
Por su parte, Talleres de María Juana jugará por la Primera B – Zona Sur, correspondiente a la 6ª fecha de la Revalida.
El conjunto rojiblanco visitará a Zenón Pereyra el domingo 27 de septiembre. La Reserva comenzará a las 14:00, mientras que la Primera está prevista para las 15:30.
El resto de la programación
Primera A – 10ª fecha del Clausura | Domingo 27/09
- Sportivo Roca vs. Unión de Sunchales
- 9 de Julio vs. Sportivo Norte
- Ferrocarril del Estado vs. Argentino de Vila
- Argentino Quilmes vs. Deportivo Tacural
- Deportivo Aldao vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas
- Peñarol vs. Brown de San Vicente
- Libertad de Sunchales vs. Atlético de Rafaela
Todos estos encuentros tendrán Reserva a las 14:00 y Primera a las 15:30.
Primera B – Revalida, Zona Norte | Domingo 27/09
- Juventud Unida vs. Argentino de Humberto
- Moreno de Lehmann vs. Independiente de San Cristóbal
- Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Susana
- Deportivo Ramona vs. Deportivo Bella Italia
Zona Sur
- La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara
- La Trucha FC vs. Bochófilo Bochazo
- Florida de Clucellas vs. San Martín de Angélica
- Zenón Pereyra vs. Talleres de María Juana
La programación marca una nueva fecha con presencia de los dos equipos de María Juana en la competencia liguista, con Atlético jugando como local y Talleres afrontando un nuevo compromiso por la Revalida.