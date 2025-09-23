Masiva Asamblea Ciudadana en Rafaela con la presencia de Caren Tepp y Fuerza Patria

En las instalaciones del Sindicato de la Carne de Rafaela se desarrolló una Asamblea Ciudadana con una amplia participación de vecinos, instituciones intermedias y dirigentes de distintas localidades del Departamento Castellanos.

La actividad fue encabezada por Caren Tepp, candidata a diputada nacional por la provincia de Santa Fe, junto a los demás integrantes de la lista de Fuerza Patria, quienes escucharon propuestas y demandas de los sectores presentes para incorporarlas a su agenda legislativa.

La Asamblea recibió un fuerte respaldo político e institucional con la presencia del senador provincial Alcides Calvo, la CGT encabezada por su secretario general Roberto Oesquer, el Consejo Departamental del Justicialismo liderado por Andrés Brarda, gremios, intendentes, presidentes comunales y representantes de diferentes líneas internas en un marco de unidad del justicialismo provincial.

“El objetivo es construir desde abajo hacia arriba, escuchando a cada sector para que nuestras propuestas sean realmente representativas”, destacó Tepp, quien además llamó a ejercer el voto el próximo 26 de octubre. Por su parte, Calvo subrayó que la metodología marca “un cambio de paradigma en la representación política, con candidatos que vienen a escuchar y tomar nota de las realidades de los santafesinos”.

Con una amplia participación de instituciones deportivas, sociales, educativas y culturales, la Asamblea se consolidó como un espacio de construcción colectiva y de respaldo a los candidatos de Fuerza Patria, quienes continúan recorriendo los 19 departamentos de la provincia para sumar voces y propuestas al proyecto legislativo.