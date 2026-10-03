Un tuk-tuk en el Himalaya y una foto con una tortuga que terminó con intervención de las autoridades

Hay viajes que parecen diseñados para desafiar cualquier lógica y otros que terminan siendo noticia por una decisión que nadie esperaba. En los últimos días, dos historias ocurridas en Asia llamaron la atención por motivos muy diferentes: dos turistas británicos que decidieron atravesar las montañas del Himalaya a bordo de un pequeño tuk-tuk y un influencer que terminó enfrentando acciones legales después de sentarse sobre una tortuga marina en Omán.

Dos británicos y un tuk-tuk en las montañas del Himalaya

La primera historia tiene como escenario el valle de Spiti, en el estado indio de Himachal Pradesh, una región conocida por sus caminos de montaña, sus paisajes áridos y sus grandes alturas.

Allí, un viajero indio que se dirigía desde Tabo hacia Kaza se encontró con una escena poco habitual: dos turistas británicos recorriendo las difíciles rutas de la zona a bordo de un Bajaj auto-rickshaw, el tradicional vehículo de tres ruedas conocido popularmente como tuk-tuk.

El encuentro fue registrado en video por el viajero, identificado como Vishal, quien publicó las imágenes en Instagram. La escena rápidamente llamó la atención de otros usuarios, sorprendidos por la elección del vehículo para recorrer un territorio donde muchos viajeros optan por motocicletas o vehículos preparados para montaña.

El viaje resulta todavía más llamativo por las características de Spiti Valley. Se trata de una región de gran altitud, con caminos angostos y sinuosos y sectores de montaña que presentan importantes dificultades para quienes los recorren.

Según contó el propio viajero, los turistas británicos le explicaron que su recorrido continuaría hacia Jaisalmer, en Rajasthan, después de atravesar la región montañosa.

Es decir que el pequeño vehículo de tres ruedas no solamente se metió entre las montañas del Himalaya, sino que sus ocupantes tenían previsto continuar hacia el oeste de India, cambiando los paisajes de alta montaña por los desiertos de Rajasthan.

La imagen del tuk-tuk avanzando entre las gigantescas montañas terminó convirtiéndose en una de esas postales que resumen perfectamente el espíritu de una aventura: un vehículo pensado principalmente para las calles y el tránsito urbano enfrentándose a uno de los escenarios naturales más exigentes del país.

De una foto de vacaciones a un problema con las autoridades

La segunda historia ocurrió en Omán y tuvo como protagonista al influencer ucraniano Vadym Oleynik.

El creador de contenido publicó un video en el que aparece sentado sobre el caparazón de una tortuga marina. Las imágenes fueron grabadas en Omán y rápidamente comenzaron a generar críticas en redes sociales. El influencer posteriormente eliminó el contenido.

El caso tomó otra dimensión cuando intervino la Autoridad Ambiental de Omán.

El organismo informó el 27 de septiembre que estaba siguiendo de cerca el video, al considerar que mostraba a un turista realizando acciones que perturbaban a tortugas marinas y que constituían una violación de las normas de protección de la fauna. La autoridad señaló además que había tomado las medidas legales correspondientes contra el individuo.

Oleynik respondió a las críticas con una disculpa y calificó su comportamiento como un error. Según explicó, no conocía las reglas y aseguró que no había tenido intención de lastimar al animal.

La situación generó una enorme repercusión en redes sociales, donde las imágenes volvieron a poner sobre la mesa una cuestión cada vez más presente en el turismo de naturaleza: la necesidad de mantener distancia y respetar a los animales, especialmente en zonas donde existen medidas específicas para protegerlos.

Porque una cosa es fotografiarse junto a la naturaleza…

y otra muy diferente es convertir a un animal silvestre en parte del escenario de una selfie.

Dos viajes, dos historias y una misma enseñanza

Un tuk-tuk atravesando las montañas del Himalaya y un turista sentado sobre una tortuga parecen historias imposibles de relacionar.

Sin embargo, ambas tienen algo en común: muestran hasta dónde pueden llegar algunas personas en busca de una experiencia diferente y cómo una imagen puede transformar una aventura personal en un fenómeno viral.

En un caso, la sorpresa está en el vehículo elegido para recorrer uno de los paisajes más extremos de India.

En el otro, la búsqueda de una imagen terminó provocando la intervención de las autoridades ambientales.

Porque viajar puede significar descubrir lugares extraordinarios, asumir desafíos y salir de lo habitual.

Pero hay una diferencia importante entre vivir una aventura y olvidar que los lugares y animales que visitamos no están ahí para convertirse en parte de nuestro espectáculo.