Matías Fontanesi continuará al frente de la Primera de Básquet del Club Atlético María Juana

El Club Atlético María Juana confirmó la continuidad de Matías Fontanesi como entrenador de la Primera División de Básquet, equipo que afrontará una exigente temporada con doble competencia: el Torneo Federal de Básquet y la competencia doméstica del Oeste Santafesino.

En cuanto al cuerpo técnico, el trabajo físico del plantel estará a cargo de Ramiro Gianetti, quien será el preparador físico del equipo para la próxima temporada.

Respecto al armado del plantel, continuarán en el equipo Gastón Cornalis, Federico Anderegge, Facundo Pautasso, Laureano Rassetto, Gaspar Bauducco, Guido Motto, Bautista Brandolín y Luigy Marelli, quienes conforman la base de la estructura deportiva.

En materia de incorporaciones, se suma Bruno Ocampo (ficha U21), pivote proveniente de Mendoza, y Amaro Bodrone (U21), perimetral, llegado desde Colón de San Justo. Además, el plantel contará con el base mayor Lucas Vicario, quien ya fue dirigido por Fontanesi en Trebolense y arriba tras disputar el Torneo Federal con Santa Elena–Urquiza, aportando experiencia y conducción.

Asimismo, el club destacó que se integrarán jugadores provenientes de las divisiones formativas, reforzando el proyecto deportivo y apostando al desarrollo de talentos propios.

De cara al inicio de la temporada, no se descarta la llegada de algún jugador más, mientras la dirigencia continúa trabajando en la conformación definitiva del plantel.

Atlético María Juana se prepara para una temporada de alto nivel competitivo, con planificación, continuidad y una fuerte apuesta a la formación y el crecimiento institucional.