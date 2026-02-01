Matías Streitemberger continúa su carrera en España y se suma a Juventus Lloret

El jugador Matías Streitemberger, quien desde sus inicios en escuelita vistió con orgullo los colores rojo y blanco, dio un paso trascendental en su carrera deportiva al emprender un nuevo desafío internacional.

En la mañana de la radio charlamos con su papá, Miguel Streitemberger, quien contó cómo se dio la oportunidad y el proceso que permitió que Matías concrete su pase para jugar en Europa, destacando el esfuerzo, el acompañamiento familiar y el trabajo realizado a lo largo de los años para que este sueño pueda hacerse realidad.

El pasado lunes, Matías viajó a la ciudad de Girona, España, donde se incorporará oficialmente como nuevo jugador del club Juventus Lloret, iniciando una etapa cargada de expectativas y crecimiento profesional.

Desde su formación en las divisiones inferiores hasta este presente que lo encuentra cumpliendo un objetivo tan importante, Matías representa el sacrificio, la constancia y el sentido de pertenencia a la institución que lo vio crecer, llevando los colores de la roja y blanca a una nueva experiencia en el fútbol europeo.